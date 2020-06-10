Агент Хабиба Нурмагомедова сделал заявление о состоянии его отца

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в настоящее время постепенно идет на поправку. Об этом рассказал агент известного спортсмена Али Абдельазиз.

Согласно сообщению менеджера борца, Абдулманап Нурмагомедов начал слабо реагировать на внешнюю среду и открыл глаза. Увиденные признаки говорят о прогрессе в выздоровлении.

«Мы все верим, что он будет в порядке», - цитирует ESPN Абделазиза.

Агент также указал, что на данный момент развитие ситуации полностью зависит от здоровья Нурмагомедова-старшего, добавив, что он очень сильный человек, как и вся семья чемпиона.

Отец Хабиба Нурмагомедова ранее был госпитализирован с пневмонией в Махачкале, а позже переведен в Москву и помещен в искусственную кому. У тренера был диагностирован COVID-19.