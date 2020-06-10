Минтруд отказался от особых правил увольнения в период пандемии

Министерство труда и социальной защиты России внесло изменения в проект об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.

Так, из перечня инициатив были исключены положение о запрете увольнять сотрудников или отправлять их в простой по инициативе работодателя.

Помимо этого, Минтруд решил отказаться от нового порядка вывода работников в смены и изменений их обязанностей без согласия.

«В измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального партнерства», - пишет РБК.

В материале уточняется, что причиной поправок проекта стало то, что после снятия большей части ограничительных мер отдельные положения утратили свою актуальность.

На данный момент министерство направило проект постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году» на повторное рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.