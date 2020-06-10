Опубликованы кадры первого моста, связывающего Россию и Китай
Запуск автомобильного международный моста через реку Амур был запланирован в мае текущего года, но в связи с пандемией был отложен.
© Видео: Ministr Live, YouTube © Фото: minvr.ru
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в Сети опубликовало видео построенного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай).
Из-за пандемии коронавирусной инфекции и закрытия границ открытие моста в мае 2020 года было отложено до снятия всех ограничительных мер.
Строительство первого автомобильного моста, соединившего Россию и Китай, началось в конце декабря 2016 года.
Отмечается, что мост - двухполосный, общая ширина проезжей части составляет 11 метров, его длина - более одного километра.