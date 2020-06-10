Мастерскую по изготовлению оружия ликвидировали в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае сотрудниками Федеральной службы безопасности была остановлена незаконная деятельность оружейной мастерской. Такую информацию сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Было установлено, что 39-летний житель города вместе с группой лиц занимался изготовлением и модернизацией оружия для реализации.

У задержанного были изъяты автомат и три пистолета, ранее являвшиеся охолощенными и самостоятельно переделанные в боевые модели. Также в мастерской обнаружили более тысячи кустарных патронов, комплектующие и инструменты для работы с оружием.

По факту незаконного сбыта и хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. По результатам экспертизы найденные образцы вооружения признаны пригодными к стрельбе.