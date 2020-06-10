Афроамериканец Джордж Флойд похоронен в пригороде Хьюстона

Убитого полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда похоронили на мемориальном кладбище в Перленде - пригороде Хьюстона.

Церемония прощания началась во вторник, 9 июня, в 11 утра (19.00 по московскому времени). Отмечается, что она была закрыта для публики.

В списке допущенных гостей было около 500 человек - члены семьи, близкие, друзья, политики, проповедники и общественные лидеры. Однако, проводить Флойда в последний путь у дверей церкви собрались еще более 200 человек.

Трансляцию траурного мероприятия вел телеканал CNN.

«Мы чтим его память не потому, что он был идеален, а потому, что после того, как последний глоток воздуха вырвался из его груди, мы все вновь обрели возможность дышать», - сказал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер на церемонии.

По его словам, 9 июня на территории города будет официально закреплено как День Джорджа Флойда.



По окончании церемонии прощания гроб с телом Флойда был помещен в катафалк, на котором его отвезли на кладбище. Сопровождали похоронную процессию люди, которые скандировали имя афроамериканца и его последние слова: «Я не могу дышать».

Уточняется, что место для похорон выбрано не случайно, так как Флойд провел в Хьюстоне большую часть своей жизни, а переехал в Миннеаполис только в 2014 году. Погребен он был рядом со своей матерью.

Напомним, что трагедия произошла 25 мая в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею 46-летнего афроамериканца к асфальту, в результате чего он задохнулся.

На данный момент в нескольких городах Соединенных Штатов продолжаются массовые беспорядки. Бывшим полицейским, участвовавшим в задержании, предъявлено обвинение.