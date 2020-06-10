В ДТП с грузовиком в Кировской области погибли четыре человека
Еще один человек получил травмы в результате аварии.
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В Котельничском районе Кировской области на 281 километре федеральной автодороги Р-176 «Вятка» столкнулись грузовой и легковой автомобили.
В результате ДТП четыре человека скончались. Еще один пострадавший был травмирован. Соответствующую информацию предоставляют РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что инцидент не вызвал задержек движения на автодороге.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. К устранению последствий аварии были привлечены 17 человек и шесть единиц техники.