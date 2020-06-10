Пепельный дождь: улицы Эквадора покрыл слой вулканического пепла

В ряде городов Эквадора улицы и здания оказались покрыты слоем вулканического пепла, выброшенного во время извержения действующего вулкана Сангай, находящегося в восточной части Анд.

Происшествие, результаты которого с удивлением обнаружили выходящие с утра и из своих домов местные жители, случилось ночью с 8 на 9 июня. О падении пепла также сообщила Национальная служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями.

Один из наиболее густонаселенных городов страны Гуякиль, расположенный в 180 километрах от Сангая, оказался окутан вулканическим пеплом практически целиком. Под бело-серым налетом оказались также эквадорские провинции Лос-Риос, Чимборасо и Гуайас.

В Национальной службе обратились к населению государства с просьбой соблюдать осторожность и обезопасить себя от воздействия пепла, в частности используя защитные маски.

Ранее находящийся на территории российской Камчатки вулкан Крымский внезапно проснулся, выбросив в воздух столб пела пятикилометровой высоты.