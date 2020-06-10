Температурные ямы: метеоролог рассказал о погоде в Москве до конца лета

Жителей Москвы в июле и августе серьезные всплески жары, как на данный момент, не ожидают, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам», - сказал он.

Тишковец отметил, что к климатической норме погода вернется уже с середины июня. Так, столбики термометров днем будут достигать отметки +25, ночью - до 15 градусов тепла.

По словам метеоролога, во второй половине лета возможно появление температурных ям, но точную информацию об этом может дать только краткосрочный прогноз, добавил он в эфире «Москва 24».

Незадолго до этого Росгидромет сообщил, что в нескольких регионах страны под влиянием антициклона ожидается жара до +40 градусов.