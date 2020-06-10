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МГУ признан лучшим российским вузом в рейтинге QS

Анна Берестовая
02:06 10.06.2020
Российский университет поднялся на 74 позицию, что является самым высоким результатом с 2004 года.
МГУ признан лучшим российским вузом в рейтинге QS
© Фото: pixabay.com

Согласно последней оценке мирового рейтинга QS World University Rankings, лучшим отечественным вузом является Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Столичное учебное заведение показало лучший результат за последние 16 лет, поднявшись на 74 место в общем перечне лучших вузов мира.

Помимо МГУ в список лидеров попали СПбГУ и Новосибирский государственный университет, занявшие 225 и 228 позиции соответственно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Всего в рейтинг вошла тысяча университетов разных стран мира, отбиравшихся по репутации среди работодателей, академической репутации, индексу цитируемости, соотношению студентов и преподавателей, доле международных сотрудников, а также доле иностранных студентов.

Ранее в МГУ имени М.В. Ломоносова была разработана вакцина от коронавирусной инфекции, попавшая в список перспективных препаратов по оценке Всемирной организации здравоохранения.

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