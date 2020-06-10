Каждые 20 минут: москвичам рассказали о правилах ношения масок в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что в жаркую погоду менять одноразовые маски необходимо каждые 20-30 минут.

«Температура плюс 28-30 градусов вызывает потение, повышение влажности маски и выводит из строя защитный слой», - пояснил он.

Помимо этого, эксперт рекомендует не использовать маски темных цветов, так как они поглощают солнечные лучи и создают риск перегрева.

По словам Тяжельникова, в жару нужно выбирать маску максимально воздухопроницаемую, способную задерживать потенциально опасные частицы слюны, и в которой есть возможность нормально дышать.

«Лучшего всего подходят для этого изделия из тонкого хлопка, марли или стандартные медицинские. При смене маски необходимо протирать лицо одноразовыми антибактериальными салфетками», - добавил он в комментарии агентству «Москва».

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса был отменен в Москве 9 июня, однако полностью ограничительные меры будут снимать в три этапа - первыми заработают парикмахерские и салоны красоты, с 16 июня восстановят работу летние веранды кафе и ресторанов, музеи, с 23 июня - фитнес-клубы и бассейны.

Однако, масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и во время прогулок по Москве сохраняется.