Песков: справиться с коронавирусом в России позволила эффективная система здравоохранения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защитить население от высокой смертности позволила эффективность системы здравоохранения страны.
«В создавшейся ситуации государственная система здравоохранения дала возможность большему числу людей остаться живыми», - сказал он.
Также Песков акцентировал внимание на том, что выявить большое количество инфицированных удалось при помощи интенсивного тестирования населения.
«Мы стараемся проводить максимально возможное количество тестов на коронавирус. Чем больше вы тестируете, тем больше случаев выявляете», - пояснил пресс-секретарь в интервью CNN.
По словам представителя Кремля, власти серьезно обеспокоены экономическими последствиями пандемии, в частности, ее влиянием на экономику страны.
По последним данным, всего в России инфицированы 485 253 человек, выздоровели - 242 397, 6 142 - летальный исход.