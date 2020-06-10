Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

В Донбассе как минимум десять бойцов Национальной гвардии Украины пострадали в результате взрыва автомобиля, передвигающегося в колонне военного транспорта. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, подконтрольной Киеву.

Взрыв случился ранним утром в Авдеевке. Бойцы находились в салоне автомобиля «Спартан», когда в момент передвижения по городу в районе Дворца культуры активизировалось неустановленное взрывное устройство.

По факту произошедшего инцидента открыто расследование.

Ранее, в январе текущего года, пресс-служба штаба ООС сообщала о подрыве грузовика с украинскими бойцами на территории Донбасса, унесшем жизнь одного человека.

Согласно данным украинского журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, мина, послужившая причиной взрыва, была установлена самими украинскими военными.