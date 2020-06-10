Дело о сбыте наркотиков возбуждено в рамках расследования ДТП с Ефремовым

В рамках расследования дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

В правоохранительных органах была установлена достоверность информации о факте сбыта или пересылке наркотических средств неизвестными лицами.

Такую информацию сообщают в главном управлении столичного ГУ МВД.

Сам артист, согласно данным следствия, в момент аварии находился в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения. В крови подозреваемого во время проведенной после ДТП экспертизы обнаружены следы каннабиноидов и кокаина.

Ранее квалифицированный судмедэкперт Эдуард Туманов указал, что характер повреждений, заметных у Ефремова на шее на кадрах, снятых в зале суда, не соответствует получаемым при попытке суицида.