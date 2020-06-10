Главврач больницы в Коммунарке прибыл в Дагестан для борьбы с COVID-19

Для помощи в борьбе с коронавирусом в Дагестан прибыл главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и бригада специалистов с большим опытом лечения COVID-19 - инфекционисты, рентгенолог, терапевт и анестезиолог.

«У нас все технологии выстроены. Мы в нашей команде вместе с заведующими приехали для того, чтобы поделиться опытом, продолжить помогать», - сказал Проценко.

Главврач подчеркнул, что опасность коронавируса нового типа в том, что пока не существует специфического лекарственного препарата, который мог бы его уничтожить, однако поиск его продолжается.

«Во многом проводимое лечение симптоматическое - лечим не причину, а последствия. Тот же самый "цитокиновый шторм" у наиболее тяжелых пациентов. Нам для этого департамент здравоохранения передал очередную партию лекарственных препаратов, которую мы привезли», - отметил Проценко.

Также он добавил, что несмотря на постепенное ослабление пандемии «в хвосте всегда остаются наиболее тяжелые больные».