В Москве запустили более 600 уличных фонтанов

В столице официально открыт сезон фонтанов. Море брызг создают летнее настроение. Старт сезону дал мэр Москвы Сергей Собянин на Поклонной горе, где располагается один из самых красивых фонтанных комплексов столицы – «Годы Войны». Всего по территории города было запущено 600 комплексов.

Парк Горького, Царицыно, Крымская набережная оживают благодаря брызгам воды. Церемония открытия была проведена на Поклонной горе в московском парке Победы.

Сам градоначальник отметил, что включение фонтанов ознаменует наступление настоящего лета и конец плохой погоды.

В этом году фонтанные комплексы страны начали включать позже в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Завершится сезон 1 октября, но при хорошей погоде возможно продление его сроков.

Ранее, 9 июня, в Петергофе был запущен в работу фонтан «Самсон» в честь 348 летней годовщины со дня рождения российского императора Петра Первого, создавшего Северную столицу страны.