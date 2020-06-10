Порошенко из свидетеля стал подозреваемым по уголовному делу против него

Бывшему главе Украины Петру Порошенко сегодня поменяли статус со свидетеля на подозреваемого в одном из многочисленных уголовных дел, возбужденных против него.

По данным следствия, экс-президент страны грубо вмешался в дела внешней разведки и назначил одним из руководителей некоего Сергея Семочко, который в короткий срок, не имея крупных легальных доходов, приобрел под Киевом три особняка стоимостью несколько миллионов долларов.

Порошенко уверен, что его оклеветали. То же самое он говорил пару недель назад, когда его заподозрили в незаконном ввозе шедевров живописи - среди которых Айвазовский, Репин, Левитан - на несколько миллионов долларов.

Сегодня же сторонники Порошенко в знак протеста принесли к зданию Госбюро расследований карикатуры на эти картины с лицами украинских политиков и нынешнего президента Владимира Зеленского.