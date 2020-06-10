Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Порошенко из свидетеля стал подозреваемым по уголовному делу против него

Валентина Пескова
22:53 10.06.2020
Бывшего президента Украины Петра Порошенко заподозрили в превышении полномочий по одному из уголовных дел против него.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Стрингер, РИА Новости

Бывшему главе Украины Петру Порошенко сегодня поменяли статус со свидетеля на подозреваемого в одном из многочисленных уголовных дел, возбужденных против него.

По данным следствия, экс-президент страны грубо вмешался в дела внешней разведки и назначил одним из руководителей некоего Сергея Семочко, который в короткий срок, не имея крупных легальных доходов, приобрел под Киевом три особняка стоимостью несколько миллионов долларов.

Порошенко уверен, что его оклеветали. То же самое он говорил пару недель назад, когда его заподозрили в незаконном ввозе шедевров живописи - среди которых Айвазовский, Репин, Левитан - на несколько миллионов долларов.

Сегодня же сторонники Порошенко в знак протеста принесли к зданию Госбюро расследований карикатуры на эти картины с лицами украинских политиков и нынешнего президента Владимира Зеленского.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.06.2020, 21:34
«Неудача США вполне понятна»: военный эксперт о промахе Пентагона с запуском ракеты
Дата09.06.2020, 17:31
Заход на наземную цель и боевые развороты: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском
Дата09.06.2020, 13:16
В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России
Дата10.06.2020, 14:46
Пара американских F-22 Raptor сопровождает российские «стратеги»: кадры из Ту-95МС
Дата10.06.2020, 13:05
Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:24 В стране и мире
Видео
В Москве запустили более 600 уличных фонтанов
22:53 В стране и мире
Видео
Порошенко из свидетеля стал подозреваемым по уголовному делу против него
22:49 В стране и мире
Видео
«Ай, мы плывем!»: жители Селятино передвигаются на заглохших машинах по затопленным улицам
22:39 В стране и мире
Видео
Стали известны дата и место прощания с сатириком Трушкиным
22:25 В стране и мире
ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Видео
В Швеции назвали убийцу Улофа Пальме
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.