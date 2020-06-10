«Ай, мы плывем!»: жители Селятино передвигаются на заглохших машинах по затопленным улицам

Новые кадры приходят из Селятино, которое находится в Наро-Фоминском районе Московской области. Машина, оказавшись на затопленной улице, в районе дома номер 40, заглохла. Неравнодушные очевидцы пришли на помощь «судну на колесах», один из них толкает автомобиль сзади, второй сбоку - подруливая, словно стоя за штурвалом.

«Я такого не видел. Мы заглохли и плывем», - восклицает пассажир.

Из-за дождей Селятино сильно затопило. Улицы превратились в реки, а припаркованные машины стоят в воде по капот.