Стали известны дата и место прощания с сатириком Трушкиным

Прощание с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным, которого не стало сегодня, состоится 12 июня. Об этом сообщил его друг, 30-летний музыкант Лука Сафронов, который является сыном художника Никаса Сафронова.

«Прощание с Анатолием Алексеевичем Трушкиным состоится 12 июня по адресу Пятницкое шоссе, дом 5. Храм Всемилостивого Спаса в Митино. В 13 часов будет осуществляться сквозной проход через храм, где можно у гроба будет возложить цветы», - сообщил Сафронов-младший.

Напомним, о смерти популярного и любимого сатирика стало известно сегодня утром. Леонид Трушкин умер от инфекции коронавируса. Как рассказал Лука Сафронов, писатель строго соблюдал правила самоизоляции, но через полтора месяца вышел на улицу погулять и все-таки заразился COVID-19. Сатирик находился три недели в реанимации с воспалением легких.