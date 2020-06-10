ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Сегодня, 10 июня, состоялось очередное, шестнадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Дженнакра провинции Идлиб, протяженность маршрута составила 40 километров.
К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотниками, сообщил контр-адмирал Александр Щербицкий.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-Эз-Зор и Хасеке.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Бир-Хамид-Эль-Али - Квайрес - аэродром Метрас.
Также за минувшие сутки зафиксирован обстрел населенного пункта Хантути, Мелладжа, Кафер-Неббель в провинции Идлиб со стороны террористической организации «Джабхат-Ан-Нусра»*.
«Джабхат-Ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация.