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ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии

Ирина Егорова
22:25 10.06.2020
К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».
ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Сегодня, 10 июня, состоялось очередное, шестнадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Дженнакра провинции Идлиб, протяженность маршрута составила 40 километров.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотниками, сообщил контр-адмирал Александр Щербицкий.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-Эз-Зор и Хасеке.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Бир-Хамид-Эль-Али - Квайрес - аэродром Метрас.

Также за минувшие сутки зафиксирован обстрел населенного пункта Хантути, Мелладжа, Кафер-Неббель в провинции Идлиб со стороны террористической организации «Джабхат-Ан-Нусра»*.

«Джабхат-Ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация.

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