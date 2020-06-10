Воробьев назвал дату открытия торговых центров и летних веранд в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что летние веранды и торговые центры в регионе могут открыться накануне предстоящих выходных, то есть через 2-3 дня.

«Нам, по сути, осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными», - сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в принятии любых решений власть руководствуется рекомендациями санитарного врача, также учитывается индекс, репродукция вируса.

Ограничения в работе сняли уже с салонов красоты Подмосковья, бань и саун, городских парков, некоторых непродовольственных магазинов.

С 1 июня смогли возобновить работу с клиентами организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, химчистки.