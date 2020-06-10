Мечта интроверта: по МЦК стали ходить поезда с «вагонами тишины»

По Московскому центральному кольцу будут курсировать поезда с новым вагоном, где следует находиться, соблюдая определенные правила. В так называемых «вагонах тишины» пассажиры метро могут отдохнуть от суеты, насладиться спокойной дорогой до работы или домой.

Во всех поездах «Ласточка» появился «вагон тишины», следуя в нем, пассажир соглашается, что не будет разговаривать по телефону, громко слушать музыку, даже в наушниках, и общаться с попутчиками.

На двери вагона и внутри размещен специальный стикер и рекомендации. Такая поездка придется по душе тем, кто, например, готовиться к экзамену, или хочет отдохнуть после рабочего дня.