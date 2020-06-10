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«Неудача США вполне понятна»: военный эксперт о промахе Пентагона с запуском ракеты

Валентина Пескова
21:34 10.06.2020
ВВС США потерпели неудачу во время испытаний новейшей американской гиперзвуковой ракеты, когда она по невыясненным причинам сама отделилась от бомбардировщика Б-52 еще до запуска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defence.gov

Поскольку испытания новейшей гиперзвуковой ракеты ВВС США находятся только на начальном этапе, то неудача, которую американские военные потерпели во время ее пробного запуска, абсолютно понятна. Об этом заявил «Звезде» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По словам военного эксперта, одна из причин неудачи заключается в том, что США слишком быстрыми темпами пытаются ликвидировать то отставание в разработках гиперзвукового оружия, которое у них пока имеется с Россией.

 «У нас программа создания гиперзвукового оружия развивается, и два его образца уже реализовано. Первый них, гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", уже принят на вооружение. А второй - ракета "Циркон", предназначенная для ВМФ России, прошла летные испытания, и теперь будет решаться вопрос о ее серийном производстве и установке на корабли и подводные лодки ВМФ РФ», - напомнил Коротченко.

Эксперт пояснил, что в данный момент Россия опережает по наличию современной военной техники США. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что в Америке также создадут свои ракеты авиационно-морского базирования, использующие гиперзвук. Поэтому российским военным нужно вовремя реагировать на эти угрозы. Такая реакция может заключаться только в укреплении военно-космической обороны России.

В прошлом году в присутствии президента РФ Владимира Путина был подписан контракт между Минобороны РФ и ижевским заводом «Купол» на поставки более чем на 100 миллионов рублей дивизионных комплексов ЗРК «ТОР-М2» и «ТОР-М2 ДТ». Данные комплексы обладают почти 100-процентной вероятностью уничтожения любых атакующих целей в зоне своей ответственности.

Вместе с тем продолжаются закупки для вооружения армии ЗРК С-400 и с-350. Поэтому парирование угроз, которые могут заключать в себе военные программы США, осуществляется в России заблаговременно, говорит Коротченко. И новые поставки в армию РФ новейших технических средств позволяют уже сегодня заложить фундамент, который в будущем нейтрализует все американские разработки.

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