Открывается продажа билетов на поезда в Крым по новым направлениям

Оператор поездов в Крым, компания «Град Сервис Экспресс» с 11 июня открывает продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта РФ после того, как глава региона Сергей Аксенов заявил об открытии курортного сезона на полуострове с 1 июля для всех жителей России. За этим заявлением последовал рост продаж билетов на поезда в Крым.

«С учетом этих обстоятельств принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам. Летом текущего года составы "Таврия" свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно», - говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны.