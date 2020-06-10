Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не готова к примирению с ним

Семья погибшего не готова к примирению с обвиняемым. Об этом заявил представитель родственников погибшего в ДТП с артистом курьера Сергея Захарова Александр Добровинский.

«Никто не связывался с семьей погибшего: ни сам Ефремов, ни его представители. Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса», - сказал он.

Сам Ефремов еще до суда, на допросе признал свою вину. Ранее его уже бывший адвокат Виталий Чернышов, говорил, что артист готов материально помочь семье погибшего, передает ТАСС.

Напомним, ввария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Lada, водителем которой был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он возвращался с работы. Его экстренно госпитализировали, на следующий день он скончался. Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации в некоторых СМИ, в его крови найден следы наркотиков.

Против Ефремова возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом, ему запрещается пользоваться телефоном, Интернетом, общаться со СМИ.