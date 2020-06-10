Патриаршие пруды установили рекорд посещаемости москвичей после отмены самоизоляции

Место встречи Берлиоза и Бездомного, во время которой к ним на скамейку подсел Воланд из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а проще говоря - Патриаршие пруды, пользуется огромной популярностью у москвичей по окончании режима самоизоляции. С наступлением тепла жители столицы потянулись толпами именно в этот популярный район в центре города.

Столичные власти отменили пропуска, поэтому выходить на прогулку можно, не рискуя быть оштрафованными. Люди, в основном - молодежь, лежат на траве у водоема, а на лавочках вокруг прудов нет ни одного свободного места.

При этом ни о каком соблюдении социальной дистанции никто даже не задумывается. Похожая картина характерна и для других парков центра Москвы.