Встречу контактной группы по Донбассу перенесли

Видеоконференция контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которая состоялась 10 июня, прервалась со стороны Киева по техническим причинам. Переговоры для продолжения работы по гуманитарным и экономическим вопросам будут продолжены 15 июня, сообщил МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.



Напомним, что военная операция со стороны украинской стороны против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. Для урегулирования ситуации были приняты уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.