Судмедэксперт опроверг версию о попытке суицида Ефремова

Появившиеся в СМИ сообщения, что Михаил Ефремов перед тем, как открыть дверь полицейским, которые должны были отвезти его в суд, пытался покончить жизнь самоубийством, не соответствуют действительности. Об этом заявил «Звезде» судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов.

Как объяснил кандидат медицинских наук, ярко-красная ссадина на шее актера характерна для травмы, которая образуется от длительного соприкосновения с ремнем безопасности у водителей.

«Она локализована с левой стороны, на передней поверхности шеи по направлению сверху вниз. Тогда как петля охватывает шею циркулярно, не уходит вниз, а опоясывает ее со всех сторон. Расположение петли при повешении совсем другое. То есть тут одно с другим совершенно не сходится. К тому же, любой психиатр или психолог скажет вам, что суицидальные настроения обычно сопровождаются определенными словами или жестами. Ничего подобного, вы же слышали, у Михаила Ефремова не было. Поэтому версии о том, что он мог предпринять попытку самоубийства, быть не может», - подтвердил кандидат медицинских наук.

Как сообщили СМИ, родные Михаила Ефремова заметили на его теле характерные признаки несостоявшегося самоубийства и вызвали к нему бригаду соответствующих профильных специалистов. Однако когда актер протрезвел, он не смог ничего вспомнить и сообщить психиатрам, что он делал до их приезда.