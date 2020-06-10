Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве из-за подтопления
Движение по мосту полностью перекрыто.
© Видео: Артур Саркисян, YouTube © Фото: Артур Саркисян, YouTube
В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка в результате подтопления и просадки опоры. Движение транспорта перекрыто.
На месте работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД, которое регулирует движение через объездные пути.
По предварительной информации, пострадавших нет. Также ни один из населенных пунктов не остался отрезанным, передает ТАСС.