СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе нефти в Норильске

Сотрудники СК задержали руководство норильской ТЭЦ-3 - директора, его заместителя и главного инженера по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске.

Они подозреваются в нарушении правил безопасности на объекте. По версии следствия, резервуар, в котором хранилось дизельное топливо, требовал капитального ремонта. Экспертиза подтвердила его аварийное состояние, но цистерну продолжали использовать.

Напомним, что ЧП произошло 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами и просадки ее опор на территории ТЭЦ-3 выплеснулась 21 тысяча тонн топлива. По данным Росприроднадзора, шесть тысяч тонн попало в грунт, еще 15 тысяч тонн в воду. Загрязнены реки Амбарная и Далдыкан. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня. Первые внутренние проверки после аварии будут завершены в июне.