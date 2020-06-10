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Путин и Эрдоган выразили озабоченность масштабными боестолкновениями в Ливии

Андрей Аркадьев
18:08 10.06.2020
Лидеры также обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Путин и Эрдоган выразили озабоченность масштабными боестолкновениями в Ливии
© Фото: x99, ZUMAPRESS.com, Globllookpress

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили глубокую озабоченность продолжающимися масштабными боестолкновениями в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом призвал к скорейшему прекращению огня в этой стране.

После вторжения НАТО в Ливию, которое закончилось свержением и жестоким убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи, в стране наступил политический кризис и воцарилось двоевластие. Востоком Ливии правит избранный народом парламент, его поддерживает Ливийская национальная армия, а запад контролируется сформированным при поддержке ООН и Евросоюза правительством национального согласия.

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