Путин и Эрдоган обсудили контроль за соблюдением перемирия в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе переговоров по телефону ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронута также ситуация в Сирийской Арабской Республике. Акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта дополнительный протокол к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года», - говорится в сообщении.

Российская Федерация и Турция 5 марта подписали дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму по урегулированию конфликта в Сирии. Документ был согласован Путиным и Эрдоганом на переговорах в Москве. Тогда поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе