Военный корреспондент Семен Пегов рассказал в студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» подробности трагедии в одесском Доме профсоюзов, которые замалчиваются и удаляются с других медиа-ресурсов. Пегов заявил, что за несколько часов до непосредственно случившегося имело место массовое столкновение, которое могло быть специально спланированной заранее провокацией.

«Все было прямо пошагово, поминутно. Когда прозвучали первые выстрелы, в течение нескольких секунд подъехали автобусы с вооруженными активистами Евромайдана. Они уже стояли на подхвате, это была цепочка, где одно событие цеплялось за другим, и все не было стихийно, как нам кажется и как пытаются преподнести это украинские власти», - рассказал военкор.

Свои слова Пегов аргументирует показаниями реальных свидетелей тех страшных событий в Одессе, видеозаписи которых постоянно блокируются в Интернете. Семен уверен, что, удаляя достоверную информацию, медиа потворствуют сокрытию правды и совершению преступлений.

«Одесское сопротивление сделало определенные выводы. Оно заново зарождается и формируется. Оно уже не такое беззубое и наивное, каким было шесть лет назад. Годы прошли, но это не значит, что преступления неонацистов забыты, и что одесситы с этим смирились на всю жизнь», - сказал Пегов.

Полностью сюжет о его расследовании смотрите 10 июня в 21.30 на телеканале «Звезда». В выпуске речь также пойдет об участии ЧВК в массовых беспорядках в США и войне, которую может развязать Пентагон.