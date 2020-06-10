Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись поздравлениями в связи со столетием установления дипломатических отношений двух стран.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства», - сообщается на сайте Кремля.

Кроме того лидеры обсудили тему коронавируса, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

26 апреля 1920 года Мустафа Кемаль обратился к Владимиру Ленину с предложением установить «постоянные отношения и заложить прочный фундамент дружбы, которая объединит турецкий и русский народы». Установление дипотношений произошло 2 июня 1920 года.

Сейчас Россия и Турция ведут работу по урегулированию ситуации в Сирии, создают коридор безопасности в 6 километров к северу и югу от сирийской трассы М4, а также проводят совместное российско-турецкое патрулирование. Также Москва и Анкара сотрудничают в военно-промышленной сфере. Недавно стороны договорились о поставках в Турцию второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Новые вызовы современности дают толчок к еще большему сотрудничеству. Например, российские и турецкие ученые вместе разрабатывают эффективную вакцину от коронавирусной инфекции.