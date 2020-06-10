Владимир Путин поручил уделить внимание поддержке российских IT-компаний
Президент РФ провел встречу со специалистами IT-индустрии.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Россия уверенно входит в число мировых лидеров по развитию мобильной связи и доступности Интернета. Об этом напомнил сегодня глава Российской Федерации Владимир Путин на встрече с IT-специалистами.
Президент отметил, что в этой сфере занято более миллиона профессионалов - около 60 тысяч российских компаний предлагают решения, конкурентоспособные на глобальном рынке.
А период пандемии, по словам Путина, показал, насколько важно использовать широкие возможности цифровизации. При этом президент отметил, что те компании, которые предоставили свои услуги бесплатно во время эпидемии в РФ, в конечном итоге и выиграли.