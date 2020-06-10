Прокурор потребовал передать дело Ефремова в следственное управление МВД

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от столичного управления МВД передать дело об аварии на Смоленской площади, в которой участвовал известный актер Михаил Ефремов, в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

«Обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования», - процитировали поручение прокурора в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Денис Попов также потребовал от ГСУ МВД по Москве обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.

Как сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры, после предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.