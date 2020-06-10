Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в следственное управление МВД

Валентина Пескова
18:18 10.06.2020
Прокурор столицы настаивает, чтобы дело об аварии с участием актера расследовало не окружное УВД, а Главное следственное управление МВД по Москве.
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в следственное управление МВД
© Фото: пресс-служба Таганского суда

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от столичного управления МВД передать дело об аварии на Смоленской площади, в которой участвовал известный актер Михаил Ефремов, в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

«Обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования», - процитировали поручение прокурора в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Денис Попов также потребовал от ГСУ МВД по Москве обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.

Как сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры, после предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.06.2020, 15:08
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
Дата09.06.2020, 17:31
Заход на наземную цель и боевые развороты: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском
Дата09.06.2020, 13:16
В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России
Дата10.06.2020, 14:46
Пара американских F-22 Raptor сопровождает российские «стратеги»: кадры из Ту-95МС
Дата10.06.2020, 13:05
Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:46 В стране и мире
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
18:37 В стране и мире
Путин и Эрдоган обсудили контроль за соблюдением перемирия в Идлибе
18:24 В стране и мире
Владимир Путин поручил уделить внимание поддержке российских IT-компаний
18:18 В стране и мире
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в следственное управление МВД
18:15 Армия
Пешие расчеты, механизированная колонна и авиация: в Подмосковье прошла репетиция Парада Победы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
В Швеции назвали убийцу Улофа Пальме
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.