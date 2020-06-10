Экологический вопрос: почему новые дома будут строить без мусоропроводов

Из строительных норм для новостроек предлагают убрать возведение мусоропроводов, согласно программе внедрения раздельного сбора мусора, о котором говорил президент в январском послании Федеральному собранию.

«Новые, современные многоквартирные дома не могут отвечать старым экологическим требованиям , поэтому родилась такая идея и она была одобрена и строительным блоком, и экологическим блоком, что новая стройка должна быть без мусоропроводов. Она должна вмещать в себя контейнерные площадки для раздельного сбора мусора», - рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Такой подход может сберечь не только природу, но и семейный бюджет, так как в правительстве предложили не брать с таких жильцов плату за вывоз мусора.

«Сортировать мусор мне совсем не сложно. Главное - начать и чтобы отдельные контейнеры были. В доме, где я жила раньше, был мусоропровод. Там, конечно, ни о какой сортировке речи не было. Все в одну кучу сбрасывали», - делится своим опытом Наталья Пархаева.

Уже существуют разработки мусоропроводов будущего, с системой сортировки и отслеживанием того, кто выбросил мусор с помощью мобильного приложения.

«Будет один ствол, клапаны будут замкнуты, как раньше будет открыть нельзя. Они будут открываться под определенный тип мусора, и этот мусор записывается на вас. И таким образом мы можем проверить, что вы выбросили, а вы можете проследить куда этот мусор пошел», - объяснил механизм действия руководитель компании - производителя мусоропроводов нового поколения Иван Аветиков.

Таким образом, и Россия приближается к европейским стандартам. Министерство строительства представит доклад правительству к 1 августа, и, если новые правила утвердят, изменения станут внедрять с 2021 года.