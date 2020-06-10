Пентагон начал расследование после неудачных испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты

ВВС США потерпели неудачу во время испытаний новейшей американской гиперзвуковой ракеты. По невыясненным пока причинам ракета сама отделилась от бомбардировщика Б-52 еще до запуска. Однако военные успели уничтожить ее в воздухе, иначе она могла бы упасть куда угодно, в том числе на гражданские объекты.

В Пентагоне начали расследование инцидента, но подробностями не делятся, сообщает издание Aviationweek. Известно, что речь идет о тестовом образце перспективной гиперзвуковой ракеты, которая создается по заказу американского Министерства обороны военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

Тестовый образец перспективной гиперзвуковой ракеты, который был уничтожен в результате инцидента, создавался в рамках совместного проекта Пентагона и агентства DARPA.