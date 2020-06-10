«Закон должен карать любого»: режиссер Райхельгауз о наказании для Ефремова

Михаил Ефремов такой же гражданин, как и все, поэтому и наказание он должен понести по закону, сказал в комментарии «Звезде» театральный режиссер Иосиф Райхельгауз.

«Он выдающийся артист, талантливый человек, я много с ним работал, хорошо его знаю, но он также отвечает перед законом. Мера наказания она такая для большинства в подобных случаях. Естественно, Ефремов должен предстать перед судом и понесен заслуженную кару», - сказал он.

По его словам, он будет сочувствовать ему как своему товарищу и человеку, которого много лет знает. Такое же наказание должно распространяться и на работников силовых структур, с которыми случались подобные случаи, и на тех, кто регулярно нарушает правила движения, отмазывает своих детей, считает Райхельгауз.

«Закон должен карать любого гражданина, если мы хотим жить в цивилизованной стране», - закончил он.

Смертельная авария произошла в Москве поздним вечером 8 июня. Автомобиль актера Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.