Собянин: смертность от COVID-19 в Москве ниже, чем в мире

Количество смертельных исходов от инфекции коронавируса в Москве ниже, чем в других мегаполисах. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, пик заболеваемости COVID-19, который в Москве наблюдался в апреле-мае, удалось пройти.

Всего от коронавируса в Москве умерли 5260 человек, и показатели смертности начинают снижаться.

«Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина. Делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗа. Кроме того, около 1000 человек умерли от других причин, но COVID-19 стал катализатором», - отметил Сергей Собянин.

В июне показатели смертности будут гораздо ниже, так как эпидемия пошла на убыль, уверен мэр. Но работы у врачей не убавится: медики будут спасать тех, кто заболел еще в мае. И абсолютно точно - бороться за каждую жизнь.