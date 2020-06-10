В Воронеже задержан полицейский, устроивший смертельное ДТП

24-летний сотрудник полиции города Воронеж, который сбил трех человек на тротуаре, возвращаясь домой на автомобиле, задержан. По данным следствия, молодой участковый ехал с работы, когда, не справившись с управлением, выехал на пешеходную часть.

На кадрах смертельного ДТП, которые снял видеорегистратор, видно, как машина полицейского, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, вылетает с дороги. В этот момент под колеса попадают три пешехода.

Один из них - мужчина - скончался на месте. Еще двух женщин с тяжелыми травмами доставили в больницу. При этом очевидцы зафиксировали, как виновник аварии пытается снять номера. От дачи показаний сотрудник полиции отказался. Сообщается, что признаков алкогольного опьянения у него обнаружено не было.