Перевернутый Mercedes на капоте такси: в Москве произошло массовое ДТП

В Пресненском районе Москвы 10 июня произошла крупная авария. На Звенигородском шоссе столкнулись несколько машин.

В результате удара Mercedes перевернулся и оказался на капоте автомобиля такси. У такси сильно разбит багажник. Повреждения получили также два автомобиля. Кадры публикует «Звезда».

По предварительной информации, несколько человек пострадали. Данных о погибших нет.