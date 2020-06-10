Перевернутый Mercedes на капоте такси: в Москве произошло массовое ДТП
По предварительной информации, несколько человек пострадали.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Пресненском районе Москвы 10 июня произошла крупная авария. На Звенигородском шоссе столкнулись несколько машин.
В результате удара Mercedes перевернулся и оказался на капоте автомобиля такси. У такси сильно разбит багажник. Повреждения получили также два автомобиля. Кадры публикует «Звезда».
По предварительной информации, несколько человек пострадали. Данных о погибших нет.