Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минстрой РФ рассматривает возможность отмены повышения цен на ЖКХ

Валентина Пескова
16:34 10.06.2020
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, в случае отказа от повышения тарифов с 1 июля убытки будут равняться сотням миллиардов.
Минстрой РФ рассматривает возможность отмены повышения цен на ЖКХ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Тепло- и водоснабжающие организации РФ потеряют около 300 миллиардов рублей в том случае, если с 1 июля не будет принято решение о повышении тарифов ЖКХ. Как сообщил замглавы Минстроя, в такую сумму эксперты министерства оценили убытки, если граждане не будут дополнительно платить только за воду и тепло.

«Я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие потери. Я думаю, что наша отрасль не выдержит», - заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

По прогнозам Минстроя, только за три месяца ограничительных мер, введенных в связи в эпидемией, к концу июня доходы отрасли ЖКХ упадут на 70-80 миллиардов рублей.

При этом непосредственно глава Минстроя Владимир Якушев в ходе профильной онлайн-конференции сообщил о существовании инициативы не повышать для населения тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.06.2020, 15:08
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
Дата09.06.2020, 17:31
Заход на наземную цель и боевые развороты: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском
Дата09.06.2020, 13:16
В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России
Дата10.06.2020, 14:46
Пара американских F-22 Raptor сопровождает российские «стратеги»: кадры из Ту-95МС
Дата10.06.2020, 13:05
Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:20 В стране и мире
Собянин: смертность от COVID-19 в Москве ниже, чем в мире
17:16 Армия
Видео
Военнослужащие пронесли Знамя Победы под звуки «Священной войны»: кадры подготовки к параду в Екатеринбурге
16:57 В стране и мире
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на Парад Победы
16:54 В стране и мире
В Воронеже задержан полицейский, устроивший смертельное ДТП
16:39 Армия
Видео
Военная техника в арктическом камуфляже впервые выйдет на Парад Победы в Екатеринбурге
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.