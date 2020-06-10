Минстрой РФ рассматривает возможность отмены повышения цен на ЖКХ

Тепло- и водоснабжающие организации РФ потеряют около 300 миллиардов рублей в том случае, если с 1 июля не будет принято решение о повышении тарифов ЖКХ. Как сообщил замглавы Минстроя, в такую сумму эксперты министерства оценили убытки, если граждане не будут дополнительно платить только за воду и тепло.

«Я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие потери. Я думаю, что наша отрасль не выдержит», - заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

По прогнозам Минстроя, только за три месяца ограничительных мер, введенных в связи в эпидемией, к концу июня доходы отрасли ЖКХ упадут на 70-80 миллиардов рублей.

При этом непосредственно глава Минстроя Владимир Якушев в ходе профильной онлайн-конференции сообщил о существовании инициативы не повышать для населения тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля.