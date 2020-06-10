Песков ответил на заявление Лукашенко о «российских олигархах»

В Российской Федерации нет олигархов, которые используют свои финансовые средства для спонсирования сил, оппозиционных официальным органам власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о «деньгах российских олигархов», финансирующих оппозицию в РФ.

«Нам не известно о каких-то российских олигархах, об их существовании в нашей стране. Это первое. Мне также не известно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», - пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что слово «олигарх» принято использовать в негативном ключе, когда под ним подразумевают предпринимателей, имеющих свои политические устремления и использующих свои деньги для влияния на власть.