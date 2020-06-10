В Ростове-на-Дону приступили к масштабной дезинфекции улиц и общественных мест

‌В Ростове-на-Дону в парках, дворах, на детских площадках, рынках, а также в больницах и поликлиниках, школах и в детских садах началась санитарная обработка, которая продлится три дня.

Санитарная обработка проводится с помощью мобильных дезинфицирующих установок. При дезинфекции используются безопасные для людей и животных растворы, которые создают губительную среду для вирусов, в том числе для COVID-19.

«В мероприятии задействовано 4500 человек. Очень хорошо откликнулся бизнес. Будут продезинфицированные практически все крупные торговые точки в городе», - рассказал Звезде первый заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

По словам организаторов, такая масштабная дезинфекция в городе проводится для скорейшего и благополучного выхода региона из режима самоизоляции.