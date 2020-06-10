Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Швеции назвали убийцу Улофа Пальме

Ирина Егорова
15:39 10.06.2020
Было принято решение закрыть дело, так как человек, который совершил преступление, умер.
В Швеции назвали убийцу Улофа Пальме
© Фото: Globallookpress

Убийство премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году совершил Стиг Энгстрем, который проходил по делу свидетелем. Об этом сообщил главный прокурор Кристер Петерссон на специальной пресс-конференции в Стокгольме 10 июня.

Однако было принято решение о закрытии дела в связи со смертью человека, совершившего преступление. Энгстрем умер 2000 году, согласно одной из версий, он покончил с собой.

«Так как он мертв, я не могу предъявить ему обвинения или даже допросить его. Я решил прекратить расследование, По прошествии более 34 лет трудно поверить, что любое дальнейшее расследование предоставит нам какие-либо новые детали, и поэтому я считаю, что мы достигли всего, чего можно было ожидать», — заявил он.

На него, в качестве возможного убийцы, ранее указывали и различные эксперты.

«Факты убедительно доказывают, что он был на месте преступления, но в совершенно иной роли, чем та, о которой он заявлял. Было достаточно доказательств, чтобы взять его под стражу», - сказал Петерссон.

Решение о прекращении дела по делу об убийстве Пальме в связи со смертью подозреваемого опубликовано на сайте прокуратуры Швеции.

Улоф Пальме был убит на центральной улице Стокгольма 28 февраля 1986 года. Он вместе со своей женой возвращался из кинотеатра, на одном из перекрестков в него и жену выстрелили из пистолета, Пальме умер на месте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.06.2020, 15:08
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
Дата09.06.2020, 17:31
Заход на наземную цель и боевые развороты: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском
Дата09.06.2020, 13:16
В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России
Дата10.06.2020, 14:46
Пара американских F-22 Raptor сопровождает российские «стратеги»: кадры из Ту-95МС
Дата10.06.2020, 13:05
Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:39 В стране и мире
В Швеции назвали убийцу Улофа Пальме
15:33 В стране и мире
Видео
«Он оставил очень яркий след»: Хазанов о сатирике Трушкине
15:17 В стране и мире
Видео
Помощь регионам: Проценко вылетел в Дагестан для борьбы с COVID-19
15:08 В стране и мире
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
15:02 Армия
Видео
Евкуров проверил боевую подготовку в подразделениях бригады морской пехоты в Крыму
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.