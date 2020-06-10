В Швеции назвали убийцу Улофа Пальме

Убийство премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году совершил Стиг Энгстрем, который проходил по делу свидетелем. Об этом сообщил главный прокурор Кристер Петерссон на специальной пресс-конференции в Стокгольме 10 июня.

Однако было принято решение о закрытии дела в связи со смертью человека, совершившего преступление. Энгстрем умер 2000 году, согласно одной из версий, он покончил с собой.

«Так как он мертв, я не могу предъявить ему обвинения или даже допросить его. Я решил прекратить расследование, По прошествии более 34 лет трудно поверить, что любое дальнейшее расследование предоставит нам какие-либо новые детали, и поэтому я считаю, что мы достигли всего, чего можно было ожидать», — заявил он.

На него, в качестве возможного убийцы, ранее указывали и различные эксперты.

«Факты убедительно доказывают, что он был на месте преступления, но в совершенно иной роли, чем та, о которой он заявлял. Было достаточно доказательств, чтобы взять его под стражу», - сказал Петерссон.

Решение о прекращении дела по делу об убийстве Пальме в связи со смертью подозреваемого опубликовано на сайте прокуратуры Швеции.

Улоф Пальме был убит на центральной улице Стокгольма 28 февраля 1986 года. Он вместе со своей женой возвращался из кинотеатра, на одном из перекрестков в него и жену выстрелили из пистолета, Пальме умер на месте.