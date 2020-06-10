«Он оставил очень яркий след»: Хазанов о сатирике Трушкине

Художественный руководитель Театра Эстрады и актер Геннадий Хазанов в разговоре со «Звездой» назвал смерть писателя-сатирика Анатолия Трушкина очень большой потерей. Как поделился Хазанов, который в прошлом являлся артистом эстрады, от ужасной новости о коллеге он находится в шоке и не может прийти в себя.

«Я понимаю, что все мы смертны, но как-то, думая про Толю, никогда это в голову не приходило, что случится вот так. Он оставил очень яркий след, я его знаю вообще с десяти лет и могу сказать, что это очень большая потеря. Трудно говорить, извините, я с трудом подбираю слова. Ужасно», - сообщил Хазанов.

Анатолий Трушкин умер 10 июня от коронавируса. Ему было 78 лет. Трушкин был не только самодостаточным юмористом, но и известным автором юмористических монологов, которые читали Евгений Петросян, Михаил Евдокимов, Ефим Шифриным и другие артисты эстрадного жанра.