В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы

В этом году праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесено с 9 мая на 24 июня.

Главы некоторых стран СНГ подтвердили свое участие в Параде Победы 24 июня в Москве, который в этом году приурочен к 75-летней годовщине со дня Победы над фашистской Германией. Главы государств, которые ранее являлись республиками, входившими в состав СССР, а значит, одержали общую Победу в Великой Отечественной войне, откликнулись на приглашения президента РФ Владимира Путина с радостью.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Россия получила подтверждение визита от Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана.

«Есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии», - ответил представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков отметил, что от ряда других лидеров, которые получили приглашение ранее, Россия ожидает подтверждение «со дня на день».

В этом году праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесено с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса.