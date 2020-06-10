Помощь регионам: Проценко вылетел в Дагестан для борьбы с COVID-19

Пять московских мультидисциплинарных бригад, состоящих из врачей различных специальностей, но имеющих опыт лечения пациентов с коронавирусом 10 июня отправляются в регионы России для помощи коллегам.

Руководитель одной из бригад, которая летит в Дагестан, является главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Московские доктора направляются в регионы, чтобы поделиться опытом, знаниями и помочь коллегам. Наш опыт и поддержка будет им важна», - сказал он в аэропорту Шереметьево.

Ранее в Дагестан направились медики из федеральных центров. Всего в республике коронавирусом заразились 6 175, выздоровели 4 636, скончались 309 пациентов. Всего в России с начала распространения эпидемии выявлено 493 657 случая заболевания.