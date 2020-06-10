Самодельные бомбы и оружие: ФСБ задержала пятеро россиян за подготовку теракта в Симферополе

Федеральной службой безопасности был предотвращен теракт на одном из рынков Симферополя. Задержаны пятеро подозреваемых граждан РФ, которые поддерживали связь с украинскими радикалами, а также пропагандировали в сети Интернет идеологию терроризма и экстремизма.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных самодельные взрывные устройства, стрелковое и холодное оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях.

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Подготовка к осуществлению террористического акта, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Она предусматривает до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.