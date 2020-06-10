Неудачное испытание: в США едва не отправили гиперзвуковую ракету в свободный полет

В Соединенных Штатах новейшая гиперзвуковая ракета в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет, однако была вовремя уничтожена военными.

Инцидент произошел с реактивной ракетой, которая была разработана в рамках совместной программы HAWC ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны Штатов, пишет Aviation Week.

По информации издания, ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания над сухопутным, а не над Тихоокеанским полигоном.

«Причина происшествия, которое, как полагают, было связан с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы "Эдвардс" в Калифорнии, сейчас расследуются», - отмечается в публикации.

Издание также подчеркнуло, что на данный момент в США разрабатываются сразу несколько гиперзвуковых ракет.